وطنية
أخنوش: سنقود المرحلة المقبلة
رئيس الأحرار قال إن الفرقاء الذين هاجموا الحزب في البداية صفقوا لمنجزات وزرائه قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن حزبه ليس دكانا سياسيا، ولا ينتظر الانتخابات ليشتغل، بل هو في الميدان منذ خمس سنوات، وله رؤية إستراتيجية وجاذبية لاستقطاب الكفاءات الحية لأنه يشتغل بـ «المعقول». وقدم المتحدث نفسه،أكمل القراءة »
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