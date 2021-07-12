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كحول مغشوش يقتل عشرة مدمنين
اعتقال “كراب” باع 17 “زبونا” المادة المحظورة وامرأة ضمن الضحايا اهتزت وجدة، أول أمس (السبت)، على وقع فاجعة تمثلت في وفاة عشرة أشخاص، من بينهم امرأة، نتيجة إصابتهم بتسمم بعد تناول مادة كحولية. ولا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين بالمستشفى. وكشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح” أن عدد ضحاياأكمل القراءة »
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