الرياضة
آسفي يطوي صفحة السكتيوي
المدرب حضر إلى ملعب التداريب رفقة مفوض قضائي وقرر اللجوء إلى الجامعة وصلت العلاقة بين أولمبيك آسفي ومدربه عبد الهادي السكتيوي، صفحتها الأخيرة، بعدما تم تسليم المدرب وثيقة فسخ التعاقد معه، مساء الجمعة الماضي، بعد اجتماع طارئ مع أعضاء المكتب المسير بحضور الرئيس أنور دبيرة. وجاء في الوثيقة، التي حصلتأكمل القراءة »
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