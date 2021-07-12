وطنية
بركة يشكو رجال سلطة إلى لفتيت
وزير الداخلية يتراجع عن الوعود التي قدمها لزعماء الأحزاب في الوقت الذي كان حزب الاستقلال يراهن على الرتبة الأولى، أو الاقتراب منها على الأقل في تشريعيات شتنبر المقبل، تلقى ضربة موجعة، عندما توصل بعض كبار منتخبيه الذين اختارهم لقيادة لوائح حزبه، بقرارات تقضي بإيقافهم عن ترؤس مجالس منتخبة. ولم يترددأكمل القراءة »
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