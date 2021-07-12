الرياضة
ليلة خضراء
الآلاف خرجوا للاحتفال باللقب وسط حضور أمني وازن عمت احتفالات كبيرة، ليلة أول أمس (السبت)، شوارع البيضاء، بعد تتويج الرجاء بكأس “كاف”، على حساب شبيبة القبائل. وعاينت “الصباح” خروج الآلاف من محبي الفريق الأخضر للشوارع، في بعض الأحياء، خاصة في درب السلطان وعين السبع والبرنوصي ووسط المدينة، إذ استخدمت المفرقعاتأكمل القراءة »
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