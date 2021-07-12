الأولى
أكباش بترقيم حزبي
ضيعات فلاحية تحولت إلى فضاءات انتخابية لولائم يومية و”زرود” بخرفان مشوية وحية فتح تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، الباب أمام حملات انتخابية بالأضاحي، إذ حول مرشحون ضيعاتهم إلى أسواق أكباش مقنعة تخفي داخل أسوارها فضاءات انتخابية يومية لتوزيع “بونات” للحصول على أضاحي العيد وتحتضن ولائم بـ “المشوي”، بذريعة توفير المأكلأكمل القراءة »
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