حوادث
امرأة ضمن متهمين بحيازة المخدرات
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية فاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، ستة أشخاص بينهم امرأة وسائقا سيارتي أجرة، ولبعضهم سوابق، لحيازتهم وترويجهم المخدرات والمشروبات الكحولية، بعد إيقافهم في 3 عمليات منفصلة حجزت فيها كمية من الممنوعات. وأوقفت عناصرها أربعة منهم لهم سوابق في حيازة والاتجار في المخدرات والخمور، أعمارهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا