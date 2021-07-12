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حوادث

امرأة ضمن متهمين بحيازة المخدرات

منذ 3 دقائق
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية فاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، ستة أشخاص بينهم امرأة وسائقا سيارتي أجرة، ولبعضهم سوابق، لحيازتهم وترويجهم المخدرات والمشروبات الكحولية، بعد إيقافهم في 3 عمليات منفصلة حجزت فيها كمية من الممنوعات. وأوقفت عناصرها أربعة منهم لهم سوابق في حيازة والاتجار في المخدرات والخمور، أعمارهمأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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