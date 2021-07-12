الصباح الفني
تهنئة فرنسية لطوطو
توصل مغني الراب “الغراندي طوطو” برسالة تهنئة من قبل وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ، الذي أشاد بالنجاح، الذي يحققه الفنان الشاب. ونشر طه الفحصي، الملقب بـ”الغراندي طوطو”، صورة للتهنئة، التي توصل بها، وقال عنها: “عندما يرسل لك وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربيأكمل القراءة »
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