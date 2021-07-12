حوادث
هجوم على حافلة ركاب
تواصل مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة، أبحاثها قصد تحديد هوية الجناة الذين اعترضوا سبيل حافلة للنقل الحضري بملتقى شارعي محمد الريفي ومحمد التريعي، قرب مقر المقاطعة الأولى قديما. وكشفت مصادر «الصباح» أن مجهولين مدججين بالسيوف، حاولوا الصعود إلى الحافلة نفسها، لكن سائقها منعهم من ذلك، ما دفعهم إلى الدخول في حالةأكمل القراءة »
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