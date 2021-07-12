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اذاعة وتلفزيون

تنظيم مهرجان أحواش افتراضيا

منذ 4 دقائق
تقديم عروض فنية لنحو 22 فرقة تضم أزيد من 600 فنان  أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، عن تنظيم الدورة التاسعة للمهرجان الوطني لفنون أحواش، بين تاسع إلى 12 يوليوز الجاري بورزازات،تحت شعار “الكنوز البشرية الحية في خدمة التراث والتنمية”. وكشفت الوزارة أن المهرجان يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي اللاماديأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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