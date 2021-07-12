اذاعة وتلفزيون
تنظيم مهرجان أحواش افتراضيا
تقديم عروض فنية لنحو 22 فرقة تضم أزيد من 600 فنان أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، عن تنظيم الدورة التاسعة للمهرجان الوطني لفنون أحواش، بين تاسع إلى 12 يوليوز الجاري بورزازات،تحت شعار “الكنوز البشرية الحية في خدمة التراث والتنمية”. وكشفت الوزارة أن المهرجان يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي اللاماديأكمل القراءة »
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