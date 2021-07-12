الصباح السياسي
الجائحة عند “بيجيدي” فوائد
الحزب الحاكم تغنى باستهداف جميع أنواع الفئات الهشة ووصول المساعدات إلى كل المناطق حصر سليمان العمراني، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أهم الإصلاحات التي قدمتها حكومة “بيجيدي” في قنوات الدعم الموجه إلى الفئات الهشة، ضاربا المثال على ذلك بالأرامل اللواتي أصبح لهن صندوق دعمٍ، مسجلا كيف أن 111أكمل القراءة »
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