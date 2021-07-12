الصباح الفني
الديفا وتلقيح كورونا
كشفت الفنانة سميرة سعيد، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” حصولها على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، رفقة الفنانة الكوميدية هالة صدقي. ونشرت سميرة مقطع فيديو وعلقت عليه قائلة: “أجواء التطعيم مع حبيبتي هالة صدقي لازم تكون مختلفة”، ثم مازحتها هالة قائلة: “شعرك أصفر بعد الجرعة”. وحسب مجلةأكمل القراءة »
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