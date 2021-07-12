حوادث
3 سنوات لسارق النساء بالجديدة
المتهم جباص اختار استهداف النساء والفتيات تحت التهديد بالسلاح الأبيض قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة جباص يبلغ من العمر 29 سنة عديم السوابق القضائية، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وعلمت «الصباح « أنأكمل القراءة »
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