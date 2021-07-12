الأولى
شركات أجنبية تهرب الأرباح “بالفن”
تقتني لوحات تشكيلية وتخرجها من المغرب لإعادة بيعها وإيداع إيراداتها في حسابات بالخارج اهتدى مستثمرون أجانب إلى حيلة لتهريب الأرباح التي يحققونها من مشاريعهم بالمغرب إلى بلدانهم الأصلية. وأفادت مصادر أن رجال أعمال أوربيين وأتراكا، يقتنون لوحات تشكيلية لفنانين مغاربة معروفين ويخرجونها من المغرب، مخبأة في أمتعتهم، دون التصريح بهاأكمل القراءة »
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