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رانيا يوسف في “المماليك” تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل “المماليك”، للنجم بيومي فؤاد، بمنطقة شبرامنت، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة. وتجسد رانيا يوسف شخصية “هند”، وكل حلقة تتناول موضوعا معينا. ويشارك في بطولة المسلسل ثلة من الفنانين، ومنهم محمد لطفي،أكمل القراءة »
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