حوادث
جندي متقاعد يقتل ابنه
استفاق سكان حي القصبة أكدال بمكناس، صباح الأربعاء الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في عقده الثالث على يد والده الستيني طعنا بالسلاح الأبيض. وفور شيوع الخبر، حل بالمكان قصد المعاينة، ممثلو السلطات المحلية والعناصر الأمنية رفقة الشرطة العلمية، والوقاية المدنية، إذ جرى إيقاف المشتبه فيه داخلأكمل القراءة »
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