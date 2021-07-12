الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي تعرض الدولي الكونغولي بين مالانغو، لإصابة خفيفة خلال مباراة شبيبة القبائل، أول أمس (السبت)، في نهاية كأس «كاف»، إذ سيجري فحوصات طبية اليوم (الاثنين)، لمعرفة مدى خطورتها. ويعول الرجاء على مالانغو، لحسم الرتبة الثانية، وضمان التأهل لعصبة أبطال إفريقيا الموسم المقبل، علما أنه ينافس أيضا على لقب هدافأكمل القراءة »
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