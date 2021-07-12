وطنية
البيضاء في مقدمة غشاشي الباكلوريا
ضبط 399 شخصا وحجز 444 هاتفا و252 سماعة لا سلكية بلغ عدد الموقوفين على الصعيد الوطني في جرائم الغش التي عرفتها الامتحانات الوطنية الموحدة للباكلوريا، وفق العمليات المنجزة خلال الدورتين العادية والاستدراكية، 399 متهما، ضمنهم 343 تورطوا في الغش باستعمال أدوات ووسائل رقمية، والباقون نسبت إليهم جنح مختلفة، ضمنها العنفأكمل القراءة »
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