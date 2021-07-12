مجتمع
فضيحة عقارية تهز القنيطرة
برلماني يحارب الريع في الرباط ويستفيد منه بالقنيطرة وضع برلماني سابق، خرج هذه الأيام يتحدث عن محاربة الريع بالرباط، ويعطي دروسا في الموضوع نفسه، وعاء عقاريا، حصل عليه، رفقة شركاء له، ضمنهم عسكري سابق، في المزاد العلني لبيعه، بعدما زعموا أن البنوك رفضت منحهم قرضا لتمويل مشروعهم السكني. وصدم سكانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا