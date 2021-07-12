حوادث
تأجيل ملف جماعة إدريس أغبال
الرئيس السابق يعتبر الاتهامات الموجهة له مجانبة للصواب أرجأت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، أخيرا، ملف جماعة مولاي إدريس أغبال، إلى منتصف شتنبر المقبل. وأقر المشتكى به أن الاتهامات المنسوبة إليه في الاختلاس أو التبديد لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن اتهامه بمنح رخصة البناء المتعلقة بوالده، استوفت جميعأكمل القراءة »
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