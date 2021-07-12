الصباح الفني
الحلاق تطلق علامة خاصة بها
فاجأت الممثلة والسيناريست نرجس الحلاق، متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وأعلنت دخولها مجال الاستثمار. وقالت الحلاق إنها فكرت في إطلاق علامة تجارية خاصة بها، اختارت أن تحمل اسم طفلتها الوحيدة “فنة”، تعرض من خلالها مجموعة من التصاميم التقليدية. وتابعت الحلاق حديثها بالقول إنها قررت، في بادئ الأمر،أكمل القراءة »
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