الرياضة
الجامعة تتبنى قضية دايو
فتحت تحقيقا في النازلة واتحاد طنجة يتوعد المخطئين ويستنكر تحكيم الجعفري فتحت الجامعة الملكية لكرة القدم، تحقيقا في الأحداث التي شهدتها مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان، على اعتبار أنها مسيئة لكرة القدم المغربية. وذكر مصدر مطلع، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، تفاعل مع القضية، وأمر بفتح تحقيق للوقوف على حيثياتهاأكمل القراءة »
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