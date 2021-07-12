الصباح السياسي
ضريبة التقشف
العثماني يفرض التشدد في ترشيد النفقات والوزراء يرفعون شعار إنجاز مهام فرضتها الجائحة وجدت قطاعات حكومية نفسها مضطرة لرفض سياسة التقشف، التي طالب بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزراءه الذين يواجهون تكاليف إنجاز مهام فرضتها تداعيات الجائحة. وكشفت مصادر “الصباح” أن ميزانيات تنقل الوزراء والوفود الوزارية والمفتشين خلال الطوارئأكمل القراءة »
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