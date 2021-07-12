مجتمع
مغاربة يختارون دولا أخرى لقضاء الحجر
رغم التسهيلات المتخذة من قبل الحكومة، لتسهيل عملية استقبال الجالية المغربية في الخارج، إلا أن بعض التفاصيل تؤرق بال مغاربة العالم، خاصة القادمين من الدول المصنفة ضمن اللائحة “ب”، كما هو الأمر بالنسبة إلى آلاف الطلبة الذين يتابعون دراستهم في أوكرانيا، إذ وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مبالغ مالية كبيرة،أكمل القراءة »
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