مجتمع
تأهيل المراكز الصحية بجهة بني ملال
في إطار مواكبة سير عمل الأطباء والممرضات والممرضين، الذين تم تعزيز المنظومة الصحية الجهوية بخدماتهم، بعدما لوحظ خصاص كبير في الموارد البشرية الصحية إثر جائحة كورونا التي كشفت العديد من النواقص والاعتلالات، وبعد توقيع اتفاقية شراكة بين جهة بني ملال خنيفرة وجمعية أحمد الحنصالي حاملة المشروع، ، تم تنظيم لقاءاتأكمل القراءة »
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