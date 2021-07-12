مجتمع
اتهام مكتب الكهرباء بانتزاع عقار
المتضرران يلتمسان حوارا جديا مع مديره العام لحل المشكل وجه رضوان وعبد الرزاق اليوسيفي رسالة تظلم إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، يشتكيان فيها من قرار المكتب المذكور إقامة مركز لتوليد الكهرباء على جزء من أرضهما، الكائنة بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليمأكمل القراءة »
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