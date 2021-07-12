مجتمع
باي باي “فوريان” الحي الحسني
محجز جديد بأولاد عزوز على مساحة 10 هكتارات بمساهمة شركة “صوناداك” سيغلق المحجز البلدي ذائع الصيت بمقاطعة الحي الحسني أبوابه، الإثنين المقبل 12 يوليوز الجاري، بصفة نهائية، بعد سنوات من الاستغلال ارتبط فيها هذا “الفوريان” بخصومات وصراعات بين مستخدميه، وأصحاب السيارات والدراجات والشاحنات التي كانت تودع بخلاء كبير، عبارة عنأكمل القراءة »
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