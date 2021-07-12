الأولى
سقوط قيادي مغربي بارز في “داعش”
أطاح تنسيق أمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية الإيطالية، المكلفة بقضايا الإرهاب، بأهم رجل في تنظيم “داعش”، يحمل الجنسية المغربية، وكان موضوع مذكرات بحث دولية. ومكنت المعلومات الاستخباراتية، التي توصلت إليها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تحديد مكان وجود أبو البراء، الذي بينت الأبحاث أنه كانأكمل القراءة »
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