الصباح السياسي
رؤساء برلمانات إفريقية يثمنون الجهود المغربية بقيادة الملك لضمان السيادة الافريقية في مجال اللقاحات
ثمن رؤساء برلمانات إفريقية، في ” نداء من أجل اللقاحات والدواء للجميع في إفريقيا “، الجهود المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لضمان السيادة الافريقية في مجال اللقاحات. وجاء في النداء، الصادر عن الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقد الخميس بالرباط، أن رؤساء البرلمانات الإفريقية يثمنون الجهود المغربيةأكمل القراءة »
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