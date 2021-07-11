الصباح السياسي
الملك يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خورلسوخ أوخنا رئيس منغوليا ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى عيد استقلالها . وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس خورلسوخ أوخنا عن تهاني جلالته، مقرونة بمتمنياته الصادقة للشعب المنغولي بمزيد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهيأكمل القراءة »
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