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الصباح السياسي

الملك يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

منذ 17 ثانية
  بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خورلسوخ أوخنا رئيس منغوليا ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى عيد استقلالها . وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس خورلسوخ أوخنا عن تهاني جلالته، مقرونة بمتمنياته الصادقة للشعب المنغولي بمزيد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهيأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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