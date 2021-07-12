الصباح الفني
زفاف “أبيض” لشقيق إيسو
أثارت تفاصيل احتفال شقيق اليوتوبر الشهير طه ايسو، نجل ممون الحفلات رحال، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن بعض الصفحات مازالت تتداول صور حفل الزفاف، رغم مرور أيام على إحيائه. وأشعلت طريقة احتفال «الكوبل» بارتباطهما، الكثير من النشطاء، سيما أنهما اختارا الاعتماد على أفكار مميزة، مع المزج بين العرسأكمل القراءة »
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