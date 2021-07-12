الأولى
موقوفون مدى الحياة يسيرون أندية
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن أغلب المسيرين الموقوفين مدى الحياة، أو لمدد طويلة، يمارسون مهام التسيير بشكل عاد، رغم صدور العقوبة. وحسب المعطيات نفسها، فإن جميع المسيرين، الذين تم توقيفهم مدى الحياة، هذا الموسم، من قبل لجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة كرة القدم، يقومون بمهامهم، ويلجون الملاعب ويمثلون أنديتهم، كأنأكمل القراءة »
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