وطنية
موجة حرارة غير مسبوقة
تجاوزت درجتها الخمسين وتمتد لأسبوع والسبب كتل «الشرقي» القادمة من الصحراء الكبرى بعد أسبوعين فقط من دخول فصل الصيف، تعيش أغلب مدن المملكة حرا شديدا، وسجلت بعض المدن درجات قياسية، اقتربت من الرقم القياسي المسجل منذ عقــــود، والذي بلغ 51.8 درجة مائوية بأكادير في 1940، إذ تداول رواد مواقع التواصلأكمل القراءة »
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