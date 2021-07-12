الصباح الفني
البدوي تستمتع بأجواء الصيف
البدوي تستمتع بأجواء الصيف بدت الفنانة جميلة البدوي مستمتعة بأجواء فصل الصيف، إذ تقاسمت صورة مع متابعيها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام” وهي تقضي أوقاتا ممتعة بالمسبح. وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعي البدوي على “إنستغرام” الذين تمنوا لها قضاء أوقات سعيدة، كما طلبوا منها تقديم أعمال جديدة خلالأكمل القراءة »
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