حوادث
اندلاع حريق بغابة بالحسيمة
استمرت مجهودات فرق مكافحة الحرائق إلى حدود مساء أول أمس (السبت)، للسيطرة على حريق شب بغابة بني بونصار بإقليم الحسيمة فجر اليوم ذاته. وقالت مصادر مطلعة إن الحريق أتى على مساحة غابوية شاسعة مكسوة بأشجار الأرز والحلفاء بمنطقة ” إزرذاز “، مضيفة أن ألسنة النيران امتدت في ما بعد إلىأكمل القراءة »
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