مجتمع
حرائق لطرد “الحلوف” بالجديدة
تتلف حقول الخضر وتهدد سلامة السكان ومندوبية المياه والغابات تطلق دعوات لإحاشة الخنزير اضطر سكان جماعتي أولاد غانم وأولاد عيسى إلى إضرام النار في مرجات «السمار ” لطرد الخنزير البري الذي يتخذها نهارا مخبأ مفضلا له، قبل شن غاراته ليلا على حقول الذرة والخضر المجاورة، ما كبد الفلاحين خسائر فادحةأكمل القراءة »
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