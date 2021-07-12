الرياضة
عموتة: مشاركة المحترفين في كأس العرب واردة
قال إن الفوز باللقب أول تحدياته والمعسكر المقبل بعد نهاية البطولة قال الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، إن مشاركة المحترفين في بطولة المنتخبات لكأس العرب في قطر، واردة، في حال سمحت لهم الظروف بذلك. وأضاف عموتة في تصريح للموقع الإلكتروني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن باب المنتخب الوطني سيظلأكمل القراءة »
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