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عبروق تجري عملية جراحية
خضعت، الممثلة نزهة عبروق إلى عملية جراحية على الأنف بالمستشفى العسكري بالرباط كللت بنجاح. وقالت عبروق ل”الصباح” إن العملية أجرتها بسبب انسداد الأنف من جهة واحدة نتيجة انحراف الحاجز الأنفي، الأمر الذي كان يسبب لها آلاما في الرأس والعين. وأضافت عبروق أنها كانت تعاني المشكل في سن مبكر من عمرها،أكمل القراءة »
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