حوادث
إدارية البيضاء تبعث الأمل في قضية الغش
استجابت لطلب تلميذة خنيفرة وأمرت بإجراء استفسار حول المنسوب إليها استجابت المحكمة الإدارية بالبيضاء، في حكم استعجالي للطلب، الذي تقدمت به التلميذة نورة المنصوري، بواسطة دفاعها من أجل الإذن لمفوض قضائي للانتقال إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة بني ملال خنيفرة، واستفسار المدير أو من ينوب عنه او رئيسأكمل القراءة »
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