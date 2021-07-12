حوادث
تهديد مغاربة إسبانيا بالقتل
عنصريون يعتدون عليهم وعبارات لطردهم وحكومة مدريد تفضل الصمت أطلق عنصريون إسبان، أخيرا، تهديدات بقتل مغاربة يقطنون في مورسيا، كما تعددت تجمعات بعض الموالين لتيارات متطرفة، هدفها التخطيط لشن هجمات عنصرية ضد المغاربة لدفعهم إلى مغادرة إسبانيا، في الوقت الذي تلتزم فيه السلطات المحلية الصمت. وفضلت السلطات الإسبانية النأي بنفسهاأكمل القراءة »
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