حوادث
اعتقال شيخ قروي باليوسفية
أوقفت عناصر الدرك الملكي باليوسفية، الجمعة الماضي، شيخا قرويا سابقا بقيادة الخوالقة التابعة لإقليم اليوسفية، بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله وتعريضه للسب والشتم. وتفجرت هذه القضية بعدما زارت مفوضة قضائية الدوار الذي يقطن فيه المتهم وكانت بصدد إجراء معاينة بخصوص نزاع بينه وأحد أفراده عائلته لكنه تدخل ومنعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا