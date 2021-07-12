الصباح السياسي
عقـدة معـدل النمـو
بطالة وفساد وضعف خدمات اجتماعية تتطلب تجاوز التأثير السلبي على سوق الشغل عرفت وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب انخفاضا بلغ 2.5 في المائة في 2019، بعد ارتفاع بـ 4.2 في المائة في 2017، و 3.1 في المائة في 2018. وتعزى هذه النتيجة إلى عوامل ظرفية عدة منها ضعف الطلبأكمل القراءة »
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