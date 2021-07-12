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الصباح السياسي

عقـدة معـدل النمـو

منذ دقيقتين
Journ√©e d‚Äô√©tude √† la Chambre des Repr√©sentants sur les proc√©dures d'examen et de vote des projets de loi des finances: pratiques compar√©es
بطالة وفساد وضعف خدمات اجتماعية تتطلب تجاوز التأثير السلبي على سوق الشغل عرفت وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب انخفاضا بلغ 2.5 في المائة في 2019، بعد ارتفاع بـ 4.2 في المائة في 2017، و 3.1 في المائة في 2018. وتعزى هذه النتيجة إلى عوامل ظرفية عدة منها ضعف الطلبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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