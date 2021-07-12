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أوسي موح يكتب عن البرلمان المغربي
صدر عن مطبعة النجاح الجديدة، كتاب جديد للزميل الصحافي لحسن أوسي موح ، يحمل عنوان ” البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك”. ويستعرض الكتاب، وهو من الحجم المتوسط (216 صفحة)، التجربة البرلمانية منذ ولادتها إلى اليوم، متوقفا عند أبرز المحطات الانتخابية التشريعية، والسياقات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها في عهد ثلاثةأكمل القراءة »
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