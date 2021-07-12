الرياضة
حداد بالقنيطرة بعد اندحار “الكاك”
دموع وحزن وغليان بسبب فضيحة النزول إلى الهواة والجمهور يطالب برأس الرماش عاشت القنيطرة ليلة سوداء بعد سقوط النادي القنيطري إلى الهواة، عقب الهزيمة، غير المنتظرة أمام الاتحاد البيضاوي بهدف لصفر في المباراة، التي جمعتهما، الجمعة الماضي، بالملعب البلدي في القنيطرة، لحساب الدورة الأخيرة من منافسات بطولة القسم الثاني. وتحولتأكمل القراءة »
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