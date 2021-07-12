افتتاحية
واجب التناوب
التناوب السياسي ليس ترفا، أو اختيارا فرضته ظرفية مغربية عصيبة في عهد الراحل الحسن الثاني، حين طلب من الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي “مشاركته” في الحكم نهاية تسعينات القرن الماضي، بل ضرورة سياسية لتعزيز الخيار الديمقراطي. فلا معنى للتعددية الحزبية، التي قطعت دابر الحزب الوطني الوحيد، إلا بضمان حق الأحزاب كلهاأكمل القراءة »
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