حوادث
مغاربة في شبكة غواصين لتهريب المخدرات
اعتقال العشرات في قادس وجبل طارق وحجز طائرات “درون” وأجهزة حديثة للمراقبة قادت تحقيقات ماراثونية للجمارك والشرطة الوطنية الإسبانية، أول أمس (السبت)، إلى تفكيك شبكتين وصفتا ب”أنشط الشبكات في تهريب المخدرات من الجزر المغربية المحتلة إلى إسبانيا”، وإيقاف عشرات الأشخاص، منهم مغاربة أسندت لبعضهم مهمة نقل الحشيش عبر أنهار الجارةأكمل القراءة »
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