الصباح السياسي
تهافت الحصيلة الحكومية
خلافات تقسم أحزاب الأغلبية والمعارضة تقصف بالسخرية وكورونا يضاعف الغلة رغم محاولة رئيس الحكومة التحدث باسم الأغلبية، والدفاع عنها، ” قاطع” وزراء أحزاب الأغلبية، جلسة العثماني بالبرلمان، ما يعني وجود خلاف قوي بينه وبينهم حول الكيفية التي قدم بها حصيلة عمل كل واحد منهم، في ظل استعمال مفرط للدعاية السياسية،أكمل القراءة »
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