الصباح الفني
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اكتشاف 14 حفيدا لدافنشي بعد أن أجريا أبحاثا عن شجرة عائلة الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي، حدد عالمان إيطاليان 14 شخصا يتحدرون من عائلة الفنان الأسطوري. وكتب العالمان في مقال نشر بمجلة “هيومان إيفولوشن” أن عملهما هو عبارة عن “مجموعة من الأبحاث التي استمرت لعقود، بهدف إعادة بناء سلسلة الأنسابأكمل القراءة »
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