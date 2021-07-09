fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ دقيقتين
اكتشاف 14 حفيدا لدافنشي بعد أن أجريا أبحاثا عن شجرة عائلة الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي، حدد عالمان إيطاليان 14 شخصا يتحدرون من عائلة الفنان الأسطوري. وكتب العالمان في مقال نشر بمجلة “هيومان إيفولوشن” أن عملهما هو عبارة عن “مجموعة من الأبحاث التي استمرت لعقود، بهدف إعادة بناء سلسلة الأنسابأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى