الرياضة
طاولة الفتح تفوز بالازدواجية
حقق الفتح الرياضي لكرة الطاولة الازدواجية، بفوزه بلقب البطولة الوطنية لأندية القسم الأول لموسم 2020 – 2021 في فئتي الذكور والإناث، التي جرت أطوارها نهاية الأسبوع الماضي، بالقاعة المغطاة لسطاد المغربي بالرباط. وظفر ذكور الفتح الرياضي باللقب عقب تغلبهم في المباراة النهاية على رجاء بني ملال بحصة 3 – 1.أكمل القراءة »
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