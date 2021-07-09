حوادث
هجـوم مسلـح علـى حافلـة
جانحون أثاروا الرعب في نفوس الركاب والسائق وأبحاث تقنية سهلت إيقافهم أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن البرنوصي بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، بأربعة جانحين يشكلون عصابة إجرامية، متورطة في هجوم مسلح، استهدف مساء الثلاثاء الماضي حافلة للنقل الحضري تربط بين تيط مليل والمحمدية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن العملية الإجرامية التيأكمل القراءة »
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